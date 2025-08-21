Bodoquena amplia rede de ecopontos e inclui novas escolas na coleta seletiva

Os resíduos coletados são encaminhados para triagem e destinação adequada / Divulgação

Com a expansão, os pontos de coleta, que antes estavam localizados apenas na sede da prefeitura, na Feira do Produtor e na Escola Estadual Joaquim Mário Bonfim, passaram a incluir também escolas municipais e estaduais: João Batista Pacheco, João Pedro Pedrossian, Dr. Arnaldo Estêvão de Figueiredo, Marechal Rondon (Morraria do Sul) e Ataíde Sampaio (Sumatra). A escolha por unidades escolares amplia o alcance da ação em comunidades antes pouco atendidas.

A Prefeitura de Bodoquena, por meio do Departamento de Meio Ambiente, ampliou recentemente sua rede de ecopontos para descarte seletivo de resíduos sólidos. A iniciativa atende a uma reivindicação antiga de moradores das áreas urbana e rural e tem como objetivo melhorar o acesso ao descarte ambientalmente adequado de materiais como pilhas, óleo de cozinha usado e lixo eletrônico.

Segundo a prefeitura, os resíduos coletados são encaminhados para triagem e destinação adequada, dentro das diretrizes ambientais. Parte dos materiais também é direcionada a famílias de catadores do município, que atuam na reciclagem e complementam sua renda com esse trabalho.

A prefeita Girleide Rovari afirmou que a iniciativa busca não apenas o cumprimento das obrigações legais na gestão de resíduos, mas também contribuir com a educação ambiental e com a geração de renda para trabalhadores informais. “É fundamental que a população colabore com o poder público, utilizem esses ecopontos para o descarte correto e assim vamos construindo uma cidade mais consciente”, declarou.

