19 de Agosto de 2025 • 16:53

Evento

Bodoquena realiza o 1º Festival da Mandioca na Feira do Produtor

Evento foi marcado por sucessos da gastronomia sul-mato-grossense

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 15:10

Um dos principais destaques foi o Concurso de Melhor Prato Salgado à Base de Mandioca / Divulgação

A cidade de Bodoquena sediou no último sábado (16) a primeira edição do Festival da Mandioca, evento que movimentou a tradicional Feira do Produtor com uma programação voltada à valorização da culinária regional e da agricultura familiar. Realizado com apoio de diversos parceiros locais, o festival reuniu moradores, visitantes e empreendedores em uma manhã de celebração, sabores e cultura.

Um dos principais destaques foi o Concurso de Melhor Prato Salgado à Base de Mandioca, que atraiu atenção pelo alto nível das receitas apresentadas. Nove participantes concorreram, trazendo desde pratos típicos até criações inovadoras. O primeiro lugar foi conquistado por Jhennifer Gonçalves de Souza, com um escondidinho de guariroba, que lhe garantiu um passeio Adventure no atrativo Boca da Onça. Maria Isabel Domingos de Brito ficou em segundo com o prato "Ouro do Cerrado", enquanto Selma Franco Ricardo levou o terceiro lugar com um escondidinho de carne de sol e banana da terra. Os três vencedores também receberam premiação em dinheiro, com apoio do comércio local.

Outra atração que divertiu o público foi a disputa pela Maior Raiz de Mandioca, vencida por Isaque Lopes, representante da Associação do Assentamento Campina.

Durante o evento, barracas e quiosques ofereceram produtos diversos, organizados por empreendedores locais, associações comunitárias, moto clubes, pastorais e comerciantes. O ambiente reforçou o papel da mandioca como símbolo da identidade cultural e da produção agrícola de Bodoquena.

A comissão julgadora do concurso contou com nomes ligados à gastronomia e ao turismo da região: os chefs Johann Peter Hilgenstieler e Michelle Schenekenberg Elias, do atrativo Boca da Onça; Jean Antunes, diretor de Cultura e Turismo de Guia Lopes; Jakeline Ayala, diretora do Departamento de Agricultura Familiar de Jardim; e Jhersyka Cleve da Rosa, diretora de Turismo de Jardim.

A realização do festival foi resultado de uma articulação entre comunidade, poder público e iniciativa privada. Entre os apoiadores estiveram a Fazenda Primavera, Coringas Pizzaria, C&E Soluções Elétricas, Cachoeiras Serra da Bodoquena, Boca da Onça e o comércio Quase Tudo, que colaboraram para viabilizar a estrutura do evento e as premiações

