Bolão de MS ganha na quina da Mega-Sena

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Um bolão registrado em Mato Grosso do Sul faturou R$ 94.330,20 com cinco acertos no concurso 2.755 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (30), em São Paulo (SP).

De acordo com a Caixa Econômica Federal,o bolão sul-mato-grossense foi efetivado com 10 dezenas em Bonito. Dividido em 15 cotas, cada um dos sorteados deve levar o "salário extra" de R$ 6.288,68.

Ainda segundo a estatal, outras cinco apostas registradas em Campo Grande (2x), Dourados, Itaquiraí e Maracaju marcaram a quina. O prêmio chega a R$ 18.866,05 por aposta.

Já na quadra, 173 apostadores do estado levaram R$ 508,29 pelos quatro acertos. Os números da noite foram: 7, 13, 17, 33, 41, 58

Os valores poderão ser sacados no próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em uma das agências da Caixa.

A próxima oportunidade de faturar com uma aposta da estatal acontece às 19h desta quarta-feira (31). É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também pela internet, no aplicativo oficial.

