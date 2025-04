Bombeiro aposentado salva ocupantes de barco que virou no Rio Paraguai

Equipe do Corpo de Bombeiros participou do resgate / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (24), um barco com dois ocupantes virou no Rio Paraguai, nas proximidades da região do Itagiloma, a cerca de 10 minutos de navegação do Porto Geral de Corumbá. As vítimas, de 82 e 26 anos, seguiam da região do Tuiuiú com destino a Corumbá, quando foram surpreendidas por uma onda provocada por outra embarcação, o que fez com que o barco perdesse a estabilidade, girasse sobre o próprio eixo e virasse, arremessando os tripulantes e seus pertences na água.

No momento do acidente, uma outra embarcação com quatro pessoas realizava uma curva próxima ao local e avistou a cena de desespero: os dois homens tentavam se manter à tona, a cerca de 20 metros da margem do rio.

Entre os ocupantes do barco que presenciou o acidente estava o sargento do Corpo de Bombeiros da reserva, Pasche, que agiu rapidamente com a ajuda dos colegas. Eles conseguiram resgatar os náufragos e estabilizar a proa da embarcação virada, impedindo que ela submergisse completamente.

Após o resgate, as vítimas foram levadas até a margem, onde passaram por uma avaliação inicial feita pelo próprio sargento Pasche. Apesar do susto e do estado de agitação, ambos estavam ilesos. Enquanto isso, os outros tripulantes da embarcação de resgate conseguiram rebocar o barco naufragado até a margem, evitando a perda total.

O Corpo de Bombeiros foi acionado via telefone de emergência 193, e uma equipe de resgate foi enviada até o Porto do Gelson, onde aguardou a chegada das vítimas. Ambas foram levadas, juntamente com a embarcação, até a Marina do Gelson. Ainda abalados emocionalmente pelo acidente, os dois homens recusaram atendimento médico e o deslocamento até uma unidade de saúde.

