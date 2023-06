Bombeiro orienta pai por telefone e salva bebê engasgado em Maracaju

Atendimento ocorreu pelo 193 / Maracaju Speed

Por telefone, o soldado Yuri do Corpo de Bombeiros ajudou o pai de um bebê engasgado a salvar a vida do filho, em Maracaju. O pai acionou o 193 e conseguiu salvar o filho.

Segundo o Topmidianews, o pai ligou para o serviço 193 e explicou que o bebezinho, de 11 dias ''estava roxinho'' e acreditava que ele tivesse engasgado.

Yuri, acionou uma unidade de resgate da corporação e passou a dar instruções para o pai, já desesperado. O soldado instruiu o pai da seguinte forma:

''... coloque o bebê em mão, de barriguinha para baixo, e dê uns tapinhas nas costas dele, bem levemente, com a mão em formato de concha, e em seguida virar a criança e realizar leves compressões no tórax da criança, para fazer a desobstrução das vias aéreas'' explicou o militar.

Instantes após as instruções do soldado, a mãe do bebê disse que o filho voltou a respirar e disse que ele já estava roxo, quando começou a chorar. O atendimento durou cerca de oito minutos.

Ainda conforme o portal, a viatura de socorro dos Bombeiros foi ao local e levou família e bebê para análise em uma unidade de saúde. O pequeno foi liberado logo em seguida.

Depois do susto, a família foi até o quartel dos Bombeiros para agradecer pelo salvamento, em especial ao solado Yuri.

''Apenas fiz o meu trabalho. Estou feliz por ter conseguido salvar a vida de uma criança. Foi um momento de muita tensão, mas também de gratidão. Agradeço a Deus, aos meus colegas e a todos que me apoiaram nessa missão'', disse o militar.