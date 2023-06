Bombeiro que estava no ônibus que tombou em ribanceira da BR-163 tem mão amputada

Bombeiro teve mão amputada / PC de Souza/ Edição MS

O bombeiro militar William Eugênio é uma das vítimas graves do tombamento de um ônibus, na madrugada desta segunda-feira, dia 12, na BR-163, perto de São Gabriel do Oeste. Ele sofreu diversas fraturas e teve a mão amputada.

Conforme o Edição MS, familiares informaram que William passou por cirurgia na Santa Casa de Campo Grande. As fraturas foram nos dois braços, além de escoriações.

O militar, diz o site, é bastante conhecido em Coxim, principalmente entre praticantes de crossfit, já que tem uma academia na cidade.

O acidente

Segundo o Topmidianews, o ônibus da Viação Andorinha, com 28 passageiros, seguia pela BR-163, sentido São Gabriel do Oeste-Campo Grande. O motorista, de 51 anos, relatou à polícia que havia muita neblina no momento do acidente e teria confundido uma rotatória com a entrada da segunda pista da rodovia. Em seguida perdeu o controle e tombou.

O tombamento matou uma mulher de 74 anos no local. Outros 18 passageiros tiveram ferimentos graves, sendo que seis foram transportados para Campo Grande, entre eles William Eugênio.

As vítimas foram resgatadas pela CCRMSVia, Corpo de Bombeiros e SAMU. O caso é investigado pela Polícia Civil.