Bombeiro salva bebê de 10 meses que engasgou com peça de brinquedo em MS

O Sargento Antônio Carlos Félix, do Corpo de Bombeiros de Bataguassu, salvou um bebê de apenas 10 meses que estava morrendo engasgado com o pedaço de um brinquedo. O caso durante a noite de quarta-feira (25).

Conforme as informações iniciais, o menino brincava com um dardo de brinquedo. Em determinado momento, a ponta de metal se se soltou do objeto sendo engolido pelo pequeno.

Ao observarem a criança, os pais notaram que a peça acabou ficando preso na garganta dele, obstruindo a passagem de ar. Os dois tentaram ainda fazer manobras de Heimlich, mas não tiveram sucesso.

Com medo de a situação piorar, eles pegaram o carro e levaram o bebê até o quartel do Corpo de Bombeiros, sendo atendidos pelo sargento. De imediato, ele começou a prestar os primeiros socorros, que já apresentava desmaio e cianose, que é a coloração azulada da pele decorrente de oxigenação insuficiente do sangue.

Após alguns momentos as vias respiratórias do bebê foram desobstruídas. Ele então foi levado para o pronto socorro da Santa Casa, onde passou por exames e não corre risco de vida.