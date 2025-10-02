Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 17:30

Bombeiros atendem 213 ocorrências em Corumbá e região em setembro

Boletim mensal destaca combate a incêndios, acidentes e resgates diversos

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 14:36

Atendimentos terreos e aereos / Divulgação Corpo de Bombeiros

O 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar, com sede em Corumbá, divulgou nesta quinta-feira, 2, o balanço de atendimentos mensais. A equipe registrou 213 atendimentos durante o mês de setembro de 2025, cobrindo as áreas de Corumbá, Ladário e região do Pantanal. Os dados foram divulgados por meio do Boletim de Atividades do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Entre os principais tipos de ocorrências atendidas, destacam-se:

  • 43 incêndios em vegetação, reflexo do período seco no Pantanal;
  • 25 sinistros de trânsito, com diversos feridos;
  • 5 incêndios em edificações e 5 incêndios em veículos;
  • 43 emergências clínicas, com atendimento pré-hospitalar prestado pelas equipes;
  • 16 capturas de animais silvestres em áreas urbanas;
  • 2 resgates fluviais, 2 terrestres e 5 resgates aéreos, realizados em situações de difícil acesso.

Ao todo, 112 vítimas foram atendidas pelas equipes de resgate ao longo do mês.

