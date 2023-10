Bombeiros combatem incêndios há quatro dias no Pantanal

Bombeiros no combate / Divulgação

Com atuação em três diferentes regiões do Pantanal em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros completa quatro dias de trabalho no combate, desde o deslocamento para as áreas em chamas.

Os militares foram acionados no sábado (21) para atuar nas regiões de Nabileque, Nhecolândia e Paiaguás, já na divisa com o Mato Grosso.

O CPA (Centro de Proteção Ambiental) do Corpo de Bombeiros Militar informou que mantém trabalho de combate, extinção e monitoramento em dois grandes focos de calor na região do Paiaguás. Porém, o grupo só conseguiu chegar ao local ontem (24).

O fogo atinge a região na divisa com o Mato Grosso, que é um dos locais – no Pantanal – mais afastados de qualquer cidade próxima. E por conta da área de difícil acesso e o território ser remoto, as equipes tiveram dificuldades de chegar a área.

Após contato com proprietários, o CBMMS iniciou a atividade com grande dificuldade de acesso via terrestre aos focos, a estratégia traçada foi de encaminhar equipes de especialistas em combate a incêndios florestais do MS, por estradas do Mato Grosso.

“Na divisa do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul foi necessário realizar a travessia do rio Correntes com uso de uma balsa”, disse a tenente-coronel Tatane Inoue, chefe do CPA.

Hoje o Corpo de Bombeiros Militar atua no combate direto aos dois grandes focos e será encaminhada mais uma guarnição de especialistas para o local para auxiliar no combate, controle e extinção desses focos.

Na região do Nabileque, próximo a reserva indígena Kadiwéu, após vários dias de atuação do CBMMS, a situação está controlada. O incêndio extinto e guarnições retornando para Corumbá, ficando a disposição de novos acionamentos.

O Corpo de Bombeiros Militar conta com guarnições de combate a incêndios florestais de prontidão nos municípios de Campo Grande, Coxim, Aquidauana, Miranda e Corumbá.