Bombeiros de MS formam brigadas e avaliam Ã¡reas de combate ao fogo no Pantanal

Assessoria, Governo de MS

Com planejamento e organização para a TIF (Temporada de Incêndios Florestais) 2025, equipes do CBM-MS (Corpo de Bombeiros Militar) já iniciaram o trabalho de formação de brigadas e avaliação de áreas para instalação das bases avançadas no Pantanal sul-mato-grossense.

As atividades começaram a ser intensificadas esta semana, inclusive com monitoramento de focos de calor para planejamento das ações desenvolvidas pelo SCI (Sistema de Comando de Incidentes) na Operação Pantanal 2025, em parceria com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

“A guarnição foi deslocada para iniciar a formação de brigadas e também a avaliação das bases avançadas. O Corpo de Bombeiros tem recebido solicitações para formação de brigadas, palestras, instrução, relacionado aos incêndios florestais. A partir de agora a gente começa a fazer este trabalho”, explicou o major e subdiretor da DPA (Diretoria de Proteção Ambiental) do Corpo de Bombeiros, Eduardo Teixeira.

A primeira brigada formada é da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), do Nefau (Núcleo de Estudos do Fogo em Áreas Úmidas), que será instalada em uma propriedade particular – fazenda indicada pelo núcleo – no município de Corumbá.

Em paralelo ao trabalho preventivo – com orientação e educação ambiental –, também serão instaladas bases avançadas, de combate aos incêndios florestais, na região pantaneira, para facilitar o deslocamento das equipes e a resposta no controle das chamas, especialmente em áreas de difícil acesso.

A instalação das bases avançadas em áreas remotas no Pantanal, em Mato Grosso do Sul –na TIF 2024 –, ainda colabora com o trabalho preventivo do Corpo de Bombeiros. As estruturas (bases avançadas) contam com equipes em áreas remotas e de difícil acesso no bioma, o que contribuiu para impedir ocorrência de focos nas regiões onde estão instaladas.

As bases avançadas auxiliam na atuação mais eficiente no bioma. Para garantir a presença dos bombeiros em 13 diferentes áreas, equipamentos e veículos de combate a incêndio foram enviados em uma barca, pelo Rio Paraguai, saindo de Corumbá – em maio de 2024.

Com atuação planejada e organizada, o Corpo de Bombeiros desenvolve importante trabalho nas ações de controle e combate a incêndios florestais em todo o Estado. O apoio de diversas tecnologias contribui para a pronta resposta e efetiva extinção de focos – especialmente no Pantanal.

As boas práticas desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, para monitoramento dos biomas e ações efetivas de combate a incêndios florestais contribuem de forma decisiva na preservação ambiental.

As ações do Governo do Estado são desenvolvidas com antecedência devido a ocorrência de chuvas abaixo da média histórica em Mato Grosso do Sul, com atenção ao alerta de possível ocorrência de incêndios florestais em todos os biomas – Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica.

Desde setembro de 2023 as condições de seca estão em evolução no Estado, que continua com chuvas abaixo da média, e apesar da ocorrência de precipitações desde janeiro deste ano, a quantidade não é suficiente para amenizar a seca. “Estamos no período chuvoso, e o que se esperava eram chuvas dentro ou próximo a média histórica. Mas os dados mostram condições de secas, sendo observada altas temperaturas e chuvas irregulares”, disse a meteorologista e coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes.