Bombeiros de MT e MS atuam juntos no combate ao fogo que avança no Pantanal

O fogo que avança no Pantanal está sendo combatido há dois dias por Bombeiros de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso que atuam juntos.

Os focos surgiram primeiro no Estado vizinho, no Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, e ultrapassam a divisa desde terça-feira (7), segundo informações divulgadas pela corporação sul-mato-grossense e publicadas pelo Campo Grande News.

Os brigadistas usam motobombas para controlar o incêndio. O trabalho, no entanto, fica mais difícil no cenário de seca do outono e de condições atípicas, como temperaturas acima da média e baixa umidade relativa do ar.

De acordo com o que é monitorado via satélite pela Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais), da UFRJ (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), mais de 9 mil hectares foram queimados só neste mês no Pantanal mato-grossense. No bioma em Mato Grosso do Sul, já foram mais de 5 mil hectares até ontem (8).

Segundo informações do governo estadual, Mato Grosso do Sul tem 37 bombeiros exclusivos para atuar contra incêndios florestais não só no Pantanal, mas em outros biomas.

Naviraí - Em paralelo, bombeiros também controlam incêndio em Naviraí, próximo a assentamentos e à BR-487.