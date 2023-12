Bombeiros interditam piscina onde menina teve cabelo sugado e se afogou

Divulgação CBMS

O Corpo de Bombeiros Militar de Caarapó interditou, nesta sexta-feira (1º), o espaço de festas onde uma adolescente de 14 anos se afogou ao ter o cabelo sugado pelo tubo de sucção de uma piscina. O caso ocorreu em Caarapó.

Segundo o CGNews, o local foi vistoriado e deve permanecer fechado para regularização. A reportagem questionou quais itens foram advertidos no estabelecimento, mas não houve retorno.

Em nota, o 9º Subgrupamento ressalta que proprietários de espaços de festas devem contatar uma equipe para garantir segurança contra acidentes, incêndios e pânico. "As formas de regularização variam de acordo com o tamanho e tipo de ocupação. Mas, alguns possuem um processo simplificado que pode ser solicitado no próprio quartel", diz o texto.

Nos casos em que os proprietários insistirem em funcionar de forma irregular, os vistoriantes do CBMMS estão orientados a aplicar sanções administrativas, resultando inclusive em multa e interdição do local.

O caso

De acordo com os militares, a jovem brincava na piscina quando ficou presa. Na ocorrência, a equipe chefiada pelo comandante Rafael Henrique Fernandes já a encontrou com grau 3 de afogamento.

Para retirar a jovem da água, foi necessário cortar seu cabelo. A vítima foi encaminhada para o Hospital Beneficente São Mateus de Caarapó, onde o estado de saúde agravou e a jovem precisou ser transferida para a cidade de Dourados.

Conforme apurado, a adolescente segue intubada, em estado grave, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Vida.