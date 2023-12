Bombeiros realiza resgate na Mina do Urucum

Vítima foi socorrida / Divulgação

No final da tarde de ontem, 18, por volta das 17 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado urgente para socorrer uma vítima na Mina do Urucum, em Corumbá.

Segundo informações, tratava-se de um homem de 40 anos, que enfrentou um acidente ao perder o controle durante uma manobra com um caminhão, resultando na retenção de sua perna esquerda no painel do veículo.

Ao chegar ao local, as equipes de resgate e salvamento dos bombeiros agiram rapidamente. Estabilizaram a cabine do veículo e utilizaram ferramentas especializadas de expansão e corte para realizar a retirada da vítima, garantindo que o procedimento fosse conduzido com êxito e sem maiores danos.

Posteriormente à operação de resgate, a vítima recebeu avaliação por parte da unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe médica não só avaliou seu estado de saúde, mas também providenciou o transporte imediato até o Pronto-Socorro municipal, assegurando o encaminhamento necessário para o atendimento médico adequado.