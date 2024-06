Bombeiros registraram 93 incêndios em terrenos baldios de Corumbá

Mata seca favorece incêndios / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Corumbá divulgou nesta terça-feira, 18, um balanço sobre os registros de incêndios em terrenos baldios. De janeiro a junho, 93 ocorrências foram combatidas, sendo 45 só em junho.

Os incêndios em terrenos baldios são frequentemente desencadeados por uma combinação de fatores, incluindo condições climáticas secas, descuido humano e, às vezes, ação criminosa. A vegetação seca e acumulada nos terrenos proporciona um combustível fácil para as chamas, que se propagam rapidamente, ameaçando áreas residenciais próximas e colocando em risco a segurança dos moradores.

Além do perigo imediato de propagação do fogo, esses incêndios contribuem significativamente para a poluição do ar, afetando a qualidade do ambiente urbano e a saúde pública. A fumaça resultante dos incêndios pode causar problemas respiratórios e agravar condições pré-existentes em indivíduos vulneráveis, como crianças e idosos.

Portanto, mitigar os riscos associados aos incêndios em terrenos baldios requer um esforço coordenado que envolva medidas preventivas, educação pública, vigilância comunitária e resposta rápida e eficaz por parte das autoridades competentes.

Os registros foram nos bairros:

Junho (45 ocorrências)

Cristo Redentor: 3

Popular Nova 8

Aeroporto 6

Padre Sassida 1

Maria Leite 3

Guatos 6

Universitário 1

Popular Velha 3

Centro América 1

Nova Corumbá 3

Guarani 2

Primavera 1

Centro 1

Vila Mamona 1

Jatobazinho 1

BR-262 1

Ladário 3

Maio (30)

Cristo Redentor: 1

Popular Nova 3

Aeroporto 2

Cervejaria 1

Dom Bosco 1

Previsul 1

Maria Leite 1

Guatos 4

Universitário 1

Popular Velha 3

Centro América 1

Nova Corumbá 2

Primavera 2

Centro 2

Vila mamona 1

Br-262 1

Ladário 3

Abril (4)

Centro 1

Nossa Senhora de Fátima 1

Popular Nova 1

Universitário 1

Março (5)

Centro 1

Centro América 1

nova corumbá 1

Popular Velha 1

Previsul 1

Fevereiro (4)

Centro 2

Dom Bosco 1

Maria Leite 1

Janeiro (5)

Aeroporto 1

Centro 1

Maria Leite 1

Popular Nova 1

Universitário 1