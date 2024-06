Bombeiros resgatam cachorro em boca de lobo em Corumbá

Animal resgatado / Divulgação

Na tarde desta quarta-feira, 5, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Corumbá realizou o resgate de um cachorro preso em uma boca de lobo na esquina da rua 21 de Setembro com a Alameda Carlos Dobes. O animal estava em uma situação delicada, em um local escuro e com dificuldade para sair sozinho.

A operação de resgate foi complexa devido à localização do animal, mas os bombeiros agiram com rapidez e eficiência. Um dos bombeiros se agachou e, com cuidado, conseguiu pegar o cachorro e retirá-lo em segurança.

O resgate foi bem-sucedido, e o cachorro não apresentou ferimentos graves.