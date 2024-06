Bombeiros resgatam família cercada pelo fogo em sítio às margens do Rio Paraguai

Divulgação

Em uma operação de emergência, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionada para resgatar uma família que estava cercada pelo fogo em sua residência, localizada no Sítio Pioval, às margens do rio Paraguai. A equipe utilizou uma embarcação multifunção para chegar ao local e realizar o resgate.

A família foi retirada da área de risco e levada em segurança para a embarcação, sob os cuidados do subtenente Valdeci.

Em seguida, a guarnição se deslocou até a fazenda e com a ajuda de maquinário agrícola, começaram a confeccionar um aceiro para tentar controlar a propagação das chamas.

Apesar dos esforços, a densa vegetação impediu um combate efetivo ao incêndio, obrigando a equipe a retornar para a sede da fazenda.

Posteriormente, os bombeiros retornaram ao Sítio Pioval para garantir a segurança da propriedade, já que o fogo estava se aproximando perigosamente.

No local, foi montada uma linha de defesa com 200 metros de mangueira, utilizando uma moto bomba Mini Strik. A equipe permaneceu no sítio durante a madrugada, monitorando as chamas próximas à residência para evitar novos riscos.

O Corpo de Bombeiros de Miranda continua em alerta para qualquer eventualidade, garantindo a segurança das propriedades e das famílias da região.