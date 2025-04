Bonito anuncia aumento salarial para servidores municipais a partir de maio

Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito anunciou um aumento salarial para os servidores municipais, que será implementado em duas etapas. A partir de maio, com o pagamento de junho, os profissionais receberão um reajuste de 2,5%. Em junho, com o pagamento de julho, será realizada uma nova correção de 2,5%, totalizando um aumento de 5% ao longo dos dois meses. No entanto, é importante destacar que o aumento não será retroativo a janeiro.

Além disso, a administração municipal informou que os 136 servidores que atualmente recebem abaixo do salário mínimo terão seus vencimentos corrigidos, garantindo que nenhum profissional receba menos que o valor do salário mínimo vigente.

O prefeito Josmail Rodrigues também mencionou a possibilidade de um aumento adicional de 1,27%, caso o cenário econômico do município melhore. Esse reajuste extra seria implementado em junho, proporcionando uma melhoria ainda maior na remuneração dos servidores.

A medida visa valorizar os profissionais municipais e garantir que todos recebam uma remuneração justa, especialmente em tempos de desafios econômicos.