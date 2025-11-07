Bonito autoriza instalação de antenas e câmeras de monitoramento em áreas públicas

Acordo com empresa vinculada à Claro permitirá expansão da rede de telecomunicações e reforço na segurança da cidade
A iniciativa representa avanço na modernização da infraestrutura de telecomunicações de Bonito / Divulgação
A Prefeitura de Bonito firmou o Termo de Permissão de Uso nº 019/2025 com a empresa DT Brasil Gestão de Bens Próprios Ltda., vinculada à operadora Claro, autorizando a instalação de estações rádio base (ERB) em áreas públicas do município. A medida visa expandir a cobertura de telefonia móvel e transmissão de dados, de acordo com a Lei Federal nº 13.116/2015, conhecida como Lei das Antenas.
Segundo o termo, as antenas serão instaladas em quatro pontos estratégicos do município:
Como contrapartida pelo uso das áreas públicas, a empresa implantará 17 equipamentos de monitoramento, distribuídos em câmeras instaladas nas antenas e integradas ao Centro de Monitoramento do Município, permitindo o uso pelo sistema de vigilância pública.
Além das câmeras, a DT Brasil instalará equipamentos na sala de monitoramento, incluindo televisão LED, computadores com alto desempenho, servidores e licenças de software para armazenamento e visualização das imagens. A infraestrutura será conectada por rede de fibra óptica, garantindo transmissão contínua e em alta velocidade.
O termo estabelece que a empresa realizará manutenção corretiva anual e atualização tecnológica a cada cinco anos. A implantação completa das antenas e equipamentos de monitoramento deverá ocorrer em até 180 dias após a definição final dos locais e aprovação pela Prefeitura.
