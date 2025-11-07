Bonito autoriza instalação de antenas e câmeras de monitoramento em áreas públicas

A iniciativa representa avanço na modernização da infraestrutura de telecomunicações de Bonito / Divulgação

Segundo o termo, as antenas serão instaladas em quatro pontos estratégicos do município:

A Prefeitura de Bonito firmou o Termo de Permissão de Uso nº 019/2025 com a empresa DT Brasil Gestão de Bens Próprios Ltda., vinculada à operadora Claro, autorizando a instalação de estações rádio base (ERB) em áreas públicas do município. A medida visa expandir a cobertura de telefonia móvel e transmissão de dados, de acordo com a Lei Federal nº 13.116/2015, conhecida como Lei das Antenas.

Av. Tarumã – Tarumã Hípica Park

Rodovia MS-382 – Próximo ao campus da UFMS

Rua Cândido Luiz Braga – Rincão Bonito

Rua Manoel Inácio de Farias – Águas de Miranda

Como contrapartida pelo uso das áreas públicas, a empresa implantará 17 equipamentos de monitoramento, distribuídos em câmeras instaladas nas antenas e integradas ao Centro de Monitoramento do Município, permitindo o uso pelo sistema de vigilância pública.

Além das câmeras, a DT Brasil instalará equipamentos na sala de monitoramento, incluindo televisão LED, computadores com alto desempenho, servidores e licenças de software para armazenamento e visualização das imagens. A infraestrutura será conectada por rede de fibra óptica, garantindo transmissão contínua e em alta velocidade.

O termo estabelece que a empresa realizará manutenção corretiva anual e atualização tecnológica a cada cinco anos. A implantação completa das antenas e equipamentos de monitoramento deverá ocorrer em até 180 dias após a definição final dos locais e aprovação pela Prefeitura.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!