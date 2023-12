Bonito começa reciclagem de vidro com coleta direto nas empresas

Veículo apelidado como Formigão do lixo / Divulgação

A Prefeitura de Bonito anunciou nesta segunda-feira, 18, Paraíso de Bonito para a coleta e reciclagem do vidro no município. O projeto ainda está em fase de implantação e teste, mas consiste na coleta direta em comércios e empresas cadastradas, por meio de veículo específico, batizado como “Formigão do Vidro”.

Segundo o município, por enquanto, não há um local adequado para descarte do vidro na região, portanto, a ideia do projeto é coletar e reciclar cerca de 500 toneladas do material ao ano.

“A correta segregação e destinação para reciclagem não apenas evitam acidentes na coleta de lixo comum, mas também geram renda extra aos cooperados, impulsionados pela receita do Crédito de Reciclagem da eureciclo com a comercialização do resíduo”, descreve.

“Com essa parceria, além de aumentar o impacto positivo para o meio ambiente ao conseguir reciclar o vidro que antes era destinado aos aterros, também vamos ter um incremento de renda para os cooperados.”, afirma Romário Duarte, presidente da Cooperativa Paraíso de Bonito.

A operação já conta com cerca de 15 estabelecimentos cadastrados e está com inscrições abertas para os interessados em destinar seus resíduos de vidro para a reciclagem. Para isso, é necessário se cadastrar neste formulário.

A reciclagem não exige que o vidro esteja intacto. Cacos também podem ser recolhidos. Todo pedaço de vidro reciclado ajuda a reduzir o consumo de energia, a extração de recursos naturais e a emissão de CO2. É estimado que, a cada 100 toneladas de vidro reciclado, evita-se a emissão de 2 toneladas de CO2 e 64 toneladas de MWH, ou recursos naturais, no processo de fabricação. Por ser um material 100% reciclável, 1kg de vidro oriundo da reciclagem que retorna ao processo produtivo representa 1kg de vidro novo.

“O vidro pode ser reaproveitado infinitamente, mas reciclamos muito pouco esse tipo de resíduo devido a sua complexidade de logística, remuneração e outros fatores. Portanto, acreditamos que junto com a Prefeitura e com a Cooperativa Paraíso de Bonito teremos uma grande oportunidade para promover educação ambiental e gerar maior conscientização na população, mostrando o quanto esse material pode contribuir com o aumento das taxas de reciclagem no Brasil”, destaca Caio Trogiani, gerente de Operações da eureciclo.

“Bonito é um referência nacional e mundial do ecoturismo, então precisamos buscar sempre soluções sustentáveis para nossa cidade, em todos os setores, com atenção especial para os resíduos sólidos. Já realizamos o transporte do lixo doméstico para o Aterro Controlado de Jardim, temos uma coleta seletiva, com cronograma definido, temos parceiras com empresas para a coleta de eletrônicos e também de pneus, fizemos diversas adequações no Aterro Sanitário e agora queremos dar destinação correta ao vidro. Estamos otimista com o projeto e acredito que em breve, poderemos expandir a coleta”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

Neste primeiro momento, o serviço de coleta será exclusivo para empresas cadastradas, não atendendo ainda a comunidade, porém os moradores que tiverem uma quantidade significativa de vidro em casa, podem solicitar o recolhimento na Secretaria de Meio Ambiente (3255-3316).

Como funciona?

A ação faz parte do projeto de estruturação da cadeia do vidro da eureciclo, que começou no Mato Grosso do Sul, em 2021, e foi ampliado para outros estados em 2022. Hoje, ele também está presente no Amazonas, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Goiás e Pernambuco. Até o momento, já foram investidos quase R$ 9 milhões em apoio à cadeia do vidro em todo o Brasil. Só em 2022, o volume compensado pela eureciclo de vidro no Brasil foi de mais de 37 mil toneladas.