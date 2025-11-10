Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 22:21

Cidades

Bonito confirma Réveillon 2026 e mantém atrações em segredo

Prefeitura anuncia festa de virada nas redes sociais

Redação

Publicado em 10/11/2025 às 21:04

Virada do ano na Praça da Liberdade / Divulgação

Pelas redes sociais, a prefeitura confirmou a tradicional festa de virada do ano, mas ainda não divulgou as atrações que subirão ao palco na noite de 31 de dezembro de 2025 e na madrugada de 1° de janeiro de 2026.

"As atrações serão divulgadas em breve", informou a prefeitura.

Na edição anterior, os shows aconteceram na Praça da Liberdade com a cantora Solange Almeida, o Grupo Sempre Tem e os sertanejos Fred e Fabrício. Além disso, a cidade também inovou com um show pirotécnico silencioso.

