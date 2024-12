Bonito dá início à programação especial de Réveillon nesta segunda-feira

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

A cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, inaugura nesta segunda-feira (30) sua programação especial de Réveillon 2025. Os shows começam às 19h30, na Praça da Liberdade, com apresentações da cantora Solange Almeida e do trio Sempre Tem, prometendo agitar o público e marcar o início das comemorações de final de ano.

Alterações no trânsito

Com a montagem do palco e o grande número de pedestres esperado para os eventos, a Prefeitura de Bonito alerta para o fechamento de importantes vias no centro da cidade. Entre os trechos interditados estão:

• Rua Luiz da Costa Leite, em frente à Praça da Liberdade.

• Cruzamento da Rua Luiz da Costa Leite com a Rua Nelson Felício dos Santos.

Durante o final de semana e o feriado de 1º de janeiro, outros trechos da região central também serão bloqueados para veículos, visando garantir a segurança dos pedestres. Informações detalhadas sobre as interdições serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura.

Motoristas devem redobrar a atenção no trânsito e planejar rotas alternativas para evitar transtornos. A Prefeitura reforça que as alterações no tráfego são necessárias para a segurança e organização do evento.