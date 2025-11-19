Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira

As atividades voltam normalmente na segunda, 24
Cidade de Bonito / Prefeitura Municipal
A Prefeitura de Bonito informou que decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira, 21. Com o feriado nacional da Consciência Negra, na quinta-feira, 20, os servidores terão um feriadão e devem retornar as atividades na segunda-feira, 24.
Conforme o Decreto nº 384/2025, as medidas não se aplicam aos serviços considerados essenciais, por exemplo, os relacionados à saúde.
