Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:08

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira

As atividades voltam normalmente na segunda, 24

Redação

Publicado em 19/11/2025 às 16:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cidade de Bonito / Prefeitura Municipal

A Prefeitura de Bonito informou que decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira, 21. Com o feriado nacional da Consciência Negra, na quinta-feira, 20, os servidores terão um feriadão e devem retornar as atividades na segunda-feira, 24.

Conforme o Decreto nº 384/2025, as medidas não se aplicam aos serviços considerados essenciais, por exemplo, os relacionados à saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Bonito lança mapa cultural "Confluências" para fortalecer identidade local

Cidades

Corumbá receberá R$ 5 milhões para obras de contenção na área central

Trânsito

Ponte da Rua Monte Castelo é interditada em Bonito

Travessia que liga a Vila Jaraguá ao centro está fechada por tempo indeterminado

Obras

Prefeitura de Anastácio acompanha andamento das obras da BR-419

Publicidade

Cidades

Marinha leva serviços itinerantes a Águas do Miranda na sexta-feira

ÚLTIMAS

Evento

Festival da Consciência Negra reúne cultura, música e comunidade em celebração

O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade

Economia

13° salário: entenda o direito, regras e prazos de pagamento

Benefício é garantido pela Constituição: entenda o direito, as regras e os prazos de pagamento do décimo terceiro salário

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo