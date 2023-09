Bonito divulga atrações de comemoração no aniversário de 75 anos

Praça da Liberdade em Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito divulgou a agenda de atrações em comemoração ao aniversário de 75 anos de fundação da cidade. Os eventos começam na próxima sexta-feira, 29.

O show começa com o Dj Zagalo e a sertaneja Juliana Monteiro. No sábado, 30, será dia de música gospel. No domingo, 1°, a animação fica por conta de apresentações do projeto Marcio Cordeiro - As máquinas do seu Antônio, Mataguew e Dj Zagalo.

Para finalizar, a dupla João Bosco e Vinícius e o artista Riquelme sobem ao palco, no segunda-feira, 2.

A festa acontece na Praça da Liberdade, com entrada franca todos os dias.