Bonito entrega escrituras e avança com regularização fundiária

Com a formalização dos documentos, os moradores passam a ter a posse legal de seus terrenos / Divulgação

Como parte das comemorações pelos 77 anos de Bonito, foi realizada a entrega de escrituras públicas a moradores e a assinatura de um termo de cooperação para ampliar a regularização fundiária em quatro bairros da cidade.

As ações contemplam os bairros Jardim Bom Viver, Vila Mimito, Vila Coração e Altos da Donária, e visam garantir segurança jurídica aos moradores e promover o ordenamento urbano. A iniciativa representa um passo importante no processo de valorização dos imóveis e acesso a serviços essenciais.

Com a formalização dos documentos, os moradores passam a ter a posse legal de seus terrenos, o que possibilita financiamentos, melhorias e o reconhecimento oficial das propriedades.

