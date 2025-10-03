Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 20:45

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Bonito entrega escrituras e avança com regularização fundiária

Ação integra comemorações dos 77 anos do município

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 18:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com a formalização dos documentos, os moradores passam a ter a posse legal de seus terrenos / Divulgação

Como parte das comemorações pelos 77 anos de Bonito, foi realizada a entrega de escrituras públicas a moradores e a assinatura de um termo de cooperação para ampliar a regularização fundiária em quatro bairros da cidade.

As ações contemplam os bairros Jardim Bom Viver, Vila Mimito, Vila Coração e Altos da Donária, e visam garantir segurança jurídica aos moradores e promover o ordenamento urbano. A iniciativa representa um passo importante no processo de valorização dos imóveis e acesso a serviços essenciais.

Com a formalização dos documentos, os moradores passam a ter a posse legal de seus terrenos, o que possibilita financiamentos, melhorias e o reconhecimento oficial das propriedades.

Com a formalização dos documentos, os moradores passam a ter a posse legal de seus terrenos

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Corumbá recebe unidade móvel de gastronomia para cursos gratuitos do setor

Saúde

Povo das Águas atende ribeirinhos do Taquari a partir da terça-feira

Cidades

Nioaque é pioneira em projeto de ciclismo para jovens indígenas

Entrega de bicicletas marca início do "Pedalando para o Futuro" em aldeias

Cidades

Entrega de títulos de terra encerra Mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque

Publicidade

Visita às obras

Ponte da Rota Bioceânica está 80% concluída

ÚLTIMAS

Polícia

Operação prende quatro e apreende arma ligada a homicídios em Maracaju

Ação integrada ocorreu na tarde de quarta-feira (1º), no bairro Ilha Bela II

Saúde

Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol

Anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo