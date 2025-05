Bonito entrega obras de infraestrutura, habitação e educação nesta quinta-feira

Residencial Rio da Prata/Bonito / Divulgação

Na próxima quinta-feira, 29, às 15 horas, o Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito realizam a entrega oficial de uma série de obras que contemplam diversas áreas do município. A cerimônia ocorrerá na Rua Projetada G, no Residencial Rio da Prata, com a presença do governador Eduardo Riedel, do prefeito Josmail Rodrigues e de autoridades estaduais e municipais.

Um dos destaques da solenidade será a entrega de 50 unidades habitacionais, referentes à segunda etapa do Residencial Rio da Prata. As novas moradias beneficiarão famílias do município, promovendo acesso à habitação digna e segurança residencial.