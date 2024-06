Bonito inicia atividades na 12ª Feira Socioambiental

Evento aberto ao público / Divulgação

Entre esta segunda e quarta-feira, 10 e 12 de junho, a cidade de Bonito torna-se o epicentro da conscientização socioambiental com a realização da 12ª Feira Socioambiental. O evento, sediado no Centro de Convenções da cidade, é uma iniciativa conjunta do IASB (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena) e SEMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).

Os pavilhões da feira já estão abertos ao público, oferecendo uma variedade de atividades para os visitantes. Palestras, peças teatrais e oficinas são oferecidas a cada hora, proporcionando um ambiente dinâmico e educativo para todos os presentes.

Um dos principais enfoques do evento é a educação ambiental, especialmente voltada para crianças e adolescentes. Dezenas de atividades lúdico-pedagógicas estão programadas para receber estudantes da Rede Municipal, Estadual e Particular, proporcionando aprendizado e conscientização sobre questões ambientais. Essas atividades são oferecidas pelo IASB, SEMA e diversos parceiros, incluindoa PMA, Corpo de Bombeiros, ICMBio, Imasul, Ciclo Azul, entre outras empresas e ONGs comprometidas com a sustentabilidade.

O cronograma da feira está repleto de eventos imperdíveis, desde exposições interativas até demonstrações práticas de preservação ambiental. É uma oportunidade única para os moradores de Bonito e visitantes se envolverem ativamente na proteção do meio ambiente e na promoção de um futuro mais sustentável para todos.

Confira: