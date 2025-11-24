Bonito inicia cobrança da taxa de conservação ambiental no dia 20 de dezembro

Taxa foi criada para fortalecer as políticas públicas de preservação ambiental / Divulgação

A Prefeitura de Bonito começará a cobrar, a partir de 20 de dezembro, a TCA (Taxa de Conservação Ambiental), destinada ao financiamento de ações estratégicas para a preservação do patrimônio natural do município. A cobrança foi instituída pela Lei Municipal nº 162/2021 e atualizada pela Lei nº 169/2022.

O valor será de R$ 15 por dia, tanto para turistas brasileiros quanto estrangeiros, calculado por pessoa/dia. O pagamento deverá ser feito exclusivamente pelo portal www.turistapornatureza.com.br, onde o visitante cadastra o grupo, informa o período da viagem, realiza o pagamento e recebe os vouchers.

Quem é isento

Estão dispensados da taxa:

crianças menores de 7 anos;

moradores de Bonito;

trabalhadores e prestadores de serviço que atuam no município.

A comprovação deve ser apresentada à fiscalização, caso solicitada.

Seguro obrigatório incluso

O pagamento da TCA garante ao visitante um seguro válido durante toda a estadia em Bonito. As coberturas incluem:

Morte acidental: até R$ 20 mil

Invalidez permanente: até R$ 20 mil

Auxílio funeral: até R$ 5 mil

Em caso de acidentes em atrativos licenciados, acompanhantes poderão solicitar reembolso de hospedagem de até R$ 900, mediante comprovação. Também haverá atendimento pré-hospitalar, com ambulância e equipe específica, todos os dias das 7h às 19h.

Para onde vai o dinheiro

A arrecadação será destinada exclusivamente a projetos ambientais, entre eles:

ampliação da coleta seletiva, gestão de resíduos e recuperação de áreas degradadas;

reflorestamento, monitoramento de rios e proteção de áreas sensíveis;

manutenção de estradas vicinais, arborização e sinalização ambiental;

campanhas de educação ambiental e ações de fiscalização.

A medida coloca Bonito ao lado de outros destinos brasileiros que já adotam taxas ambientais, como Fernando de Noronha, Jericoacoara, Bombinhas e Ilhabela — todos reconhecidos por iniciativas de turismo sustentável.

A prefeitura reforça que a TCA é uma ferramenta essencial para garantir a preservação dos ecossistemas locais e a qualidade da experiência dos visitantes. Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais do município.