Bonito inicia cobrança da taxa de conservação ambiental no dia 20 de dezembro

Taxa custará R$ 15 por dia e dará direito a seguro obrigatório para visitantes
Taxa foi criada para fortalecer as políticas públicas de preservação ambiental / Divulgação
A Prefeitura de Bonito começará a cobrar, a partir de 20 de dezembro, a TCA (Taxa de Conservação Ambiental), destinada ao financiamento de ações estratégicas para a preservação do patrimônio natural do município. A cobrança foi instituída pela Lei Municipal nº 162/2021 e atualizada pela Lei nº 169/2022.
O valor será de R$ 15 por dia, tanto para turistas brasileiros quanto estrangeiros, calculado por pessoa/dia. O pagamento deverá ser feito exclusivamente pelo portal www.turistapornatureza.com.br, onde o visitante cadastra o grupo, informa o período da viagem, realiza o pagamento e recebe os vouchers.
Quem é isento
Estão dispensados da taxa:
Seguro obrigatório incluso
O pagamento da TCA garante ao visitante um seguro válido durante toda a estadia em Bonito. As coberturas incluem:
Em caso de acidentes em atrativos licenciados, acompanhantes poderão solicitar reembolso de hospedagem de até R$ 900, mediante comprovação. Também haverá atendimento pré-hospitalar, com ambulância e equipe específica, todos os dias das 7h às 19h.
Para onde vai o dinheiro
A arrecadação será destinada exclusivamente a projetos ambientais, entre eles:
A medida coloca Bonito ao lado de outros destinos brasileiros que já adotam taxas ambientais, como Fernando de Noronha, Jericoacoara, Bombinhas e Ilhabela — todos reconhecidos por iniciativas de turismo sustentável.
A prefeitura reforça que a TCA é uma ferramenta essencial para garantir a preservação dos ecossistemas locais e a qualidade da experiência dos visitantes. Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais do município.
Cidades
Edital abre inscrições gratuitas para formar cadastro permanente de artistas
Saúde
Secretaria de Assistência Social realiza palestra com promotor Marcos Brito
Tempo
Semana será marcada por altas temperaturas e baixa umidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS