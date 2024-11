Bonito Lança Sala de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental

Inauguração nesta manhã / Divulgação

Nesta segunda-feira, 25, Bonito celebrou a inauguração de sua Sala de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, uma iniciativa que visa fortalecer a gestão e proteção do meio ambiente no município. A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, a 4ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e o Conselho de Segurança (Conseg).

Com isso, Bonito se torna a segunda cidade de Mato Grosso do Sul a implementar o Projeto Radar Ambiental, que já é realizado em Campo Grande desde 2022. Este projeto faz uso de tecnologias avançadas, como o monitoramento via satélite, para aprimorar a fiscalização ambiental, identificar riscos com maior precisão e melhorar a gestão das áreas ambientais, tornando o sistema de monitoramento mais eficiente.

Em seu discurso, o Capitão Kelvin Augusto Rodrigues Valente, comandante da PMA de Bonito, destacou a importância do trabalho conjunto entre diferentes setores para a realização dessa importante conquista. "Essa iniciativa é um marco para o município. Agradeço à Prefeitura, aos secretários Juliane e Thyago, ao Comtur, à Câmara Municipal e a todos os colaboradores que tornaram esse projeto possível", afirmou o comandante.