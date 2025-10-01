Bonito realiza ato cívico com estudantes no aniversário de 77 anos

A concentração será no Posto de Saúde Central / Ilustrativa/ O Pantaneiro

Na próxima quinta-feira, dia 2 de outubro, o município de Bonito celebra seus 77 anos de emancipação político-administrativa com um ato cívico, reunindo mais de 1.000 alunos da rede municipal de ensino e de instituições parceiras.

A concentração será a partir das 7h da manhã, no Posto de Saúde Central, com desfile pela Rua Coronel Pilad Rebuá, em direção à Praça da Liberdade, onde será realizada a cerimônia oficial.

A iniciativa integra a programação de aniversário da cidade e tem como objetivo reforçar valores como cidadania, respeito, pertencimento e valorização da história local. Professores, estudantes, servidores das escolas e representantes de instituições educativas estarão envolvidos na homenagem.

A Prefeitura de Bonito alerta que, durante o ato cívico, haverá interdições temporárias e alterações no trânsito nas imediações do percurso. Motoristas devem redobrar a atenção, especialmente nos trechos próximos à Rua Coronel Pilad Rebuá e à Praça da Liberdade.

