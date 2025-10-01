Bonito realiza ato cívico com estudantes no aniversário de 77 anos

Mais de mil alunos participarão do desfile comemorativo na quinta-feira
A concentração será no Posto de Saúde Central / Ilustrativa/ O Pantaneiro
Na próxima quinta-feira, dia 2 de outubro, o município de Bonito celebra seus 77 anos de emancipação político-administrativa com um ato cívico, reunindo mais de 1.000 alunos da rede municipal de ensino e de instituições parceiras.
A concentração será a partir das 7h da manhã, no Posto de Saúde Central, com desfile pela Rua Coronel Pilad Rebuá, em direção à Praça da Liberdade, onde será realizada a cerimônia oficial.
A iniciativa integra a programação de aniversário da cidade e tem como objetivo reforçar valores como cidadania, respeito, pertencimento e valorização da história local. Professores, estudantes, servidores das escolas e representantes de instituições educativas estarão envolvidos na homenagem.
A Prefeitura de Bonito alerta que, durante o ato cívico, haverá interdições temporárias e alterações no trânsito nas imediações do percurso. Motoristas devem redobrar a atenção, especialmente nos trechos próximos à Rua Coronel Pilad Rebuá e à Praça da Liberdade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
A programação continua nos próximos dias com outras atrações culturais
Evento
Programação inclui show ao vivo, artesanato, produtos locais e espaço para crianças
Polícia
Grupo agiu na rodoviária e tentou invadir escola no mesmo dia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS