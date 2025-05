Bonito realiza eleição para o Conselho de Políticas Culturais

Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito

No próximo dia 30 de maio, às 19h, o Departamento Municipal de Cultura de Bonito promove a eleição dos representantes da sociedade civil para o CMPC (Conselho Municipal de Políticas Culturais). O evento acontece na sede do Departamento de Cultura, localizada na Rua Pércio Schaman, nº 645, no Bairro Alvorada.

A iniciativa busca garantir a participação da comunidade cultural na construção e fiscalização das políticas públicas do setor. Poderão votar pessoas com mais de 18 anos que atuem na área cultural de Bonito, mediante apresentação de documento com foto.

Logo após a eleição, às 20h, será realizada uma escuta pública referente ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O encontro tem como objetivo reunir sugestões da população para o plano anual de aplicação dos recursos federais destinados à cultura no município.

As inscrições para concorrer a uma vaga no Conselho devem ser feitas entre os dias 14 e 23 de maio, exclusivamente por meio de formulário online, disponível no edital.

