Bonito realiza pré-seleção de benefícios de 100 casas de habitação popular

Residencial popular em Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito divulgou convite aos moradores para cerimônia de pré-seleção para beneficiários de 100 casas no Rio da Prata.

A cerimônia acontece na próxima terça-feira, 12, às 13h30, na Câmara Municipal da cidade.

Em parceria com a Agehab (Agência Estadual de Habitação), a cerimônia acontece com apoio do Departamento Municipal de Urbano Fundiária.