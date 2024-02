Bonito recebe materiais para Lote Urbanizado

Chegada dos equipamentos / Divulgação

A Prefeitura de Bonito divulgou nesta quinta-feira, 1, a chegada de materiais para a segunda etapa das casas do programa Lote Urbanizado.

Segundo o município, o programa acontecem em parceria com a Agehab. Os moradores financiaram a cobertura e o município doou R$ 4,7 mil para cada família para a compra dos kits de esquadrias, portas e janelas.

“Além do valor, o município participa com o terreno e assistência técnica, já o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia. O prazo para a conclusão da é de 24 meses, ou seja dois anos, e, somente com a conclusão da construção da moradia, que a mesma poderá ser habitada”.