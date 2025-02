Bonito recebe primeiro ônibus escolar com ar condicionado

Novo veículo para circulação / Divulgação/PMB

Nesta quinta-feira, 20, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, entregou à Secretaria de Educação um novo ônibus escolar, com investimento de R$ 462 mil, provenientes do novo PAC e uma emenda parlamentar do deputado Dagoberto Nogueira. Este é o primeiro veículo escolar da cidade equipado com ar-condicionado, e de acordo com o prefeito, representa o início de uma série de melhorias para a educação previstas para 2025.

Josmail ressaltou que, recentemente, esteve em Brasília buscando recursos com apoio de deputados e senadores de Mato Grosso do Sul, com foco na renovação da frota escolar, que atualmente conta com 27 ônibus e percorre mais de 4 mil km por dia. “Nosso objetivo é garantir mais conforto e segurança aos estudantes. Este ônibus com ar-condicionado é apenas o começo. Queremos, até o final do ano, adquirir pelo menos mais quatro veículos como este”, afirmou o prefeito.

A secretária de Educação, Eliana Fregatto, também comentou sobre os investimentos em infraestrutura escolar, como as reformas que estão sendo feitas nas escolas do município. Além disso, destacou a entrega de kits escolares e uniformes para os mais de 3,2 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), prevista para março.

“Elas [as escolas] estão recebendo melhorias urgentes, como na Escola João Alves de Arruda, e reformas maiores estão em andamento na Escola Manuel Inácio de Farias. Até o fim do ano, queremos reformar todas as unidades escolares. Também estamos reformando a escola rural General Osório, no Assentamento Guaicurus, com R$ 700 mil recebidos da senadora Soraya Thronicke”, explicou Fregatto.

Josmail também fez um apelo para que professores e servidores da educação adotem medidas de economia de recursos, como desligar luzes e aparelhos de ar-condicionado quando não estiverem em uso, além de evitar pedidos excessivos de atestados médicos. “Essas economias irão gerar mais recursos para outras áreas da educação. E, em 2025, realizaremos um concurso público, não só para a educação, mas para definir a contratação de professores e servidores para o próximo ano letivo”, concluiu o prefeito.