Bonito recebe Turma do Dogão em comemoração aos 77 anos

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

Como parte das comemorações pelos 77 anos de Bonito, a Prefeitura preparou uma programação especial para o público infantil. No próximo dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a Praça da Liberdade será palco de muita alegria, com a presença da Turma do Dogão, que trará música, brincadeiras e atividades para toda a família.

A festa começa a partir das 17h e contará ainda com passeio na tradicional carreta, apresentações e diversas atrações gratuitas para celebrar o aniversário da cidade em clima de festa.

