Bonito reforça frota de caminhões para garantir coleta de resíduos no fim do ano

Aumento temporário busca atender demanda maior de lixo no período festivo
A ação tem o objetivo de apoiar a empresa terceirizada Morhena / Divulgação
A Secretaria de Meio Ambiente de Bonito informou que haverá reforço na frota de caminhões coletores durante o período de final de ano. A medida atende ao aumento significativo na produção de resíduos registrado tradicionalmente nessa época.
Segundo o município, a ação tem o objetivo de apoiar a empresa terceirizada Morhena, responsável pelo serviço, garantindo regularidade e eficiência na coleta mesmo com a demanda ampliada.
