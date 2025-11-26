Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 17:07

Cidades

Bonito reforça frota de caminhões para garantir coleta de resíduos no fim do ano

Aumento temporário busca atender demanda maior de lixo no período festivo

Redação

Publicado em 26/11/2025 às 14:57

A ação tem o objetivo de apoiar a empresa terceirizada Morhena / Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente de Bonito informou que haverá reforço na frota de caminhões coletores durante o período de final de ano. A medida atende ao aumento significativo na produção de resíduos registrado tradicionalmente nessa época.

Segundo o município, a ação tem o objetivo de apoiar a empresa terceirizada Morhena, responsável pelo serviço, garantindo regularidade e eficiência na coleta mesmo com a demanda ampliada.

