Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:08

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Bonito relança credenciamento para artistas e agentes culturais em 2026

Edital abre inscrições gratuitas para formar cadastro permanente de artistas

Redação

Publicado em 19/11/2025 às 18:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relançou o Edital Municipal de Credenciamento de Artistas nº 015/2025, que estabelece um cadastro permanente de agentes culturais aptos a participar de eventos promovidos ou apoiados pelo município ao longo de 2026.

O credenciamento é gratuito e realizado exclusivamente online. Podem se inscrever artistas, grupos, bandas, coletivos, produtores e demais agentes culturais — pessoas físicas ou jurídicas — que atuem em áreas como música, dança, teatro, circo, literatura, audiovisual, artes visuais, artesanato e manifestações populares e tradicionais.

O credenciamento não garante contratação automática, mas habilita o inscrito a ser convocado para apresentações com pagamento de cachê artístico, cujos valores foram atualizados em comparação ao edital anterior. As inscrições serão avaliadas periodicamente por uma Comissão de Credenciamento.

Os resultados das análises serão divulgados no site oficial da Prefeitura de Bonito e nos demais canais institucionais. O edital também detalha a documentação necessária, os critérios de seleção, os modelos de contratação e as situações que podem levar ao descredenciamento.

Dúvidas podem ser encaminhadas ao Departamento de Cultura pelo e-mail adm.cultura@bonito.ms.gov.br
. A administração municipal destaca que o credenciamento amplia a organização e a transparência na formação da rede de artistas que comporá a programação cultural de Bonito em 2026.

Clique aqui para se inscrever.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira

Cidades

Bonito lança mapa cultural "Confluências" para fortalecer identidade local

Cidades

Corumbá receberá R$ 5 milhões para obras de contenção na área central

Intervenções vão reforçar encosta da rua Ladário e reduzir riscos urbanos no setor R3

Trânsito

Ponte da Rua Monte Castelo é interditada em Bonito

Publicidade

Obras

Prefeitura de Anastácio acompanha andamento das obras da BR-419

ÚLTIMAS

Evento

Festival da Consciência Negra reúne cultura, música e comunidade em celebração

O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade

Economia

13° salário: entenda o direito, regras e prazos de pagamento

Benefício é garantido pela Constituição: entenda o direito, as regras e os prazos de pagamento do décimo terceiro salário

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo