Bonito relança credenciamento para artistas e agentes culturais em 2026

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relançou o Edital Municipal de Credenciamento de Artistas nº 015/2025, que estabelece um cadastro permanente de agentes culturais aptos a participar de eventos promovidos ou apoiados pelo município ao longo de 2026.

O credenciamento é gratuito e realizado exclusivamente online. Podem se inscrever artistas, grupos, bandas, coletivos, produtores e demais agentes culturais — pessoas físicas ou jurídicas — que atuem em áreas como música, dança, teatro, circo, literatura, audiovisual, artes visuais, artesanato e manifestações populares e tradicionais.

O credenciamento não garante contratação automática, mas habilita o inscrito a ser convocado para apresentações com pagamento de cachê artístico, cujos valores foram atualizados em comparação ao edital anterior. As inscrições serão avaliadas periodicamente por uma Comissão de Credenciamento.

Os resultados das análises serão divulgados no site oficial da Prefeitura de Bonito e nos demais canais institucionais. O edital também detalha a documentação necessária, os critérios de seleção, os modelos de contratação e as situações que podem levar ao descredenciamento.

Dúvidas podem ser encaminhadas ao Departamento de Cultura pelo e-mail adm.cultura@bonito.ms.gov.br

. A administração municipal destaca que o credenciamento amplia a organização e a transparência na formação da rede de artistas que comporá a programação cultural de Bonito em 2026.

Clique aqui para se inscrever.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!