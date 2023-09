Bonito sorteia 50 futuros moradores do Residencial Rio da Prata II

Sorteio na Câmara Municipal / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Bonito, através do Demurf (Departamento de Urbanização e Regularização Fundiária), e com apoio da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS) realizou nesta terça-feira, 12, o sorteio de mais 50 casas do Residencial Rio da Prata II, por meio programa unidades habitacionais do FGTS.

Foram sorteados 500 nomes, sendo 50 titulares e 450 para o cadastro de reserva.

O sorteio completo, bem como todos os detalhes da seleção foram transmitidos ao vivo pela página do Facebook da Prefeitura, confira neste link.

Confira aqui a relação de nomes contemplados.