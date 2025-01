Bonito vai receber Fórum Internacional de Sustentabilidade

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

Entre os dias 29 e 31 de maio de 2025, o município de Bonito, em Mato Grosso do Sul, será o cenário do Fórum Internacional de Sustentabilidade, evento que antecede a realização da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP30), marcada para acontecer em Belém, no Pará. O anúncio foi feito pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, durante o Brazil Economic Forum Zurich 2025, realizado nesta quinta-feira (23) em Zurique, na Suíça.

O Fórum tem como foco a transição energética e o financiamento de projetos voltados para a economia verde, temas que serão debatidos por especialistas, líderes empresariais e governamentais. Sérgio Longen ressaltou a escolha de Bonito para sediar o evento, destacando o potencial do município, que já é reconhecido por sua atuação na preservação ambiental. “Bonito possui um ambiente favorável para essa discussão. Em conversas com o governador e com nossos parceiros em Zurique, definimos ações e estratégias para promover o evento em maio", afirmou Longen.

Eduardo Riedel, por sua vez, destacou o progresso do estado em termos de investimentos privados, com mais de R$ 100 bilhões direcionados para a transição energética em Mato Grosso do Sul. “Estamos trabalhando para criar recursos financeiros que beneficiem tanto o produtor rural quanto a indústria, e, consequentemente, a sociedade. Este evento em Zurique tem sido essencial para estreitar parcerias e fortalecer essa estratégia”, declarou o governador.

Durante o Brazil Economic Forum, Riedel participou de um painel no qual apresentou as ações do estado para reduzir as emissões de carbono e acelerar a transição energética.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, celebrou a oportunidade de a cidade sediar um evento de tamanha relevância, destacando o papel do município como líder em ecoturismo sustentável. "Bonito é uma referência mundial em turismo responsável e sediar o Fórum Internacional de Sustentabilidade reforça nosso compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável", comentou o prefeito.

Importante lembrar que Bonito é o primeiro destino de ecoturismo do mundo a ser certificado como carbono neutro, consolidando ainda mais sua imagem como um modelo de sustentabilidade a ser seguido globalmente.