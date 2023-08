Bonito vai receber R$ 500 mil em emendas para a Saúde

Agenda pela manhã em Campo Grande / Divulgação

A cidade de Bonito deve receber nos próximos meses cerca de R$ 500 mil em emendas parlamentares para custeio de ações e serviços das saúde e aquisição de veículo e ambulância. Segundo a prefeitura, o valor foi anunciado em agenda com o governador Eduardo Riedel nesta quarta-feira, 16, em Campo Grande.

Conforme a assessoria de imprensa do município, foi autorizado a liberação de repasses de R$ 48 milhões em emendas para o exercício de 2023. Por meio da indicação dos deputados estaduais, os recursos vão atender entidades que prestam um atendimento a pessoas em situação de necessidade e que, nem sempre, o Estado consegue atender sem esse trabalho do terceiro setor.

Os seguintes deputados anunciaram emendas para custeio de ações e serviços na saúde:

Jamilson Name -R$ 150 mil;

Paulo Correa – R$ 100 mil;

Junior Mochi – R$ 50 mil;

Neno Razuk – R$ 50 mil.

O deputado João César disponibilizou emenda de R$ 100 mil para aquisição de veículo e o deputado Renato Câmara R$ 50 mil para auxiliar na compra de uma ambulância Tipo A.

“Eu agradeço imensamente a cada deputado que lembrou do nosso município! As emendas serão muito bem aproveitadas, ainda mais por estarem destinadas a uma pasta tão importante. Bonito é uma referência nacional e precisamos garantir saúde de qualidade para nosso população e nossos visitantes. Agradeço também ao governador Eduardo Riedel, por promover uma ação como esta e continuar com o olhar municipalista”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

Na avaliação do governador Eduardo Riedel, a sociedade ganha com a liberação dos recursos na parceria com a Assembleia Legislativa. “É um dia extremamente representativo não só para essa Casa, mas para o Governo do Estado e para toda a sociedade sul-mato-grossense. Nós vemos o saguão da Assembleia Legislativa ocupada por lideranças de todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, de representantes da sociedade civil, de pessoas que fazem as coisas acontecerem no dia a dia do Estado. Essas instituições lutam bravamente no dia a dia procurando atender uma demanda da sociedade que muitas vezes o braço do Estado não alcança”, disse o chefe do Executivo.

*Com assessoria de imprensa.