BR-267 em Jardim está interditada devido ao risco de desmoronamento

Trecho da BR-267, em Jardim / PRF, Divulgação

A Prefeitura de Jardim divulgou neste sábado (19), a interdição da BR-267 km 533, entre as rotatórias da Apaporé e da entrada do calcário Bodoquena.



A interdição ocorre após as fortes chuvas e a cheia do rio Caracol, que ultrapassou a ponte na rodovia na tarde de sexta-feira Santa (18).



Segundo a prefeitura, o local da interdição ocorre risco iminente de desmoronamento, devido à erosão causada pelas fortes chuvas.

Equipes estão no local para realizar a sinalização. Para quem precisa se deslocar entre Jardim e Porto Murtinho, utilizar o desvio por Bela Vista e Caracol.



Em Aquidauana, as chuvas fortes ocorrem na cidade também desde à tarde de ontem. A previsão indica mais chuvas hoje e o tempo está completamente nublado.