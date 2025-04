BR-267 permanece interditada: Confira as rotas alternativas para Jardim e Porto Murtinho

Trecho está interditado após as chuvas / Jardim News

A rodovia BR-267 continua interditada nesta terça-feira, 22 de abril, no trecho localizado no km 556, entre os municípios de Jardim e Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. O bloqueio, segundo o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), é necessário para a realização de reparos no pavimento e no encabeçamento da ponte sobre o Rio Caracol, afetados pelas recentes chuvas intensas que atingiram a região.

Equipes técnicas já estiveram no local e realizaram uma avaliação preliminar para dar início aos trabalhos. Diante da interdição, motoristas que precisam trafegar pela região devem buscar rotas alternativas.

Rotas alternativas

O DNIT recomenda os seguintes desvios:

Para quem segue em direção a Porto Murtinho, Alto Caracol ou propriedades rurais após o km 533 da BR-267, a melhor opção é utilizar a BR-060 até Bela Vista e, em seguida, acessar a MS-384, que se reconecta com a BR-267 no km 612.

Já os condutores com destino a locais antes do km 533 ainda podem utilizar normalmente a BR-267.

Municípios em situação de emergência

A cidade de Jardim, a cerca de 237 quilômetros de Campo Grande, publicou nesta terça-feira o Decreto n° 076/2025, declarando situação de emergência nível II. A medida foi motivada pelos danos causados por fortes temporais nos últimos dias. De acordo com a prefeitura, o volume de chuva ultrapassou significativamente a média histórica para o período.

Outro município atingido foi Nioaque, que também declarou situação de emergência por meio do Decreto n° 069/2025. Localizado a 180 km da capital sul-mato-grossense, Nioaque registrou mais de 290 milímetros de chuva em apenas 72 horas, durante o feriado da Semana Santa. As chuvas deixaram famílias desalojadas, com casas inundadas e estragos em diversas áreas urbanas e rurais.

As autoridades seguem monitorando as condições das vias e orientam os motoristas a redobrarem a atenção e seguirem os desvios indicados até a conclusão das obras emergenciais na BR-267.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!