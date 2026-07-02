Brian nasce dentro de viatura e marca Dia do Bombeiro em Ladário

Bombeiros realizaram todos os procedimentos necessários para auxiliar o parto dentro da viatura / Reprodução

O Dia do Bombeiro Brasileiro, celebrado nesta quinta-feira (02), ganhou um significado ainda mais especial para uma equipe da corporação em Ladário. Durante o atendimento a uma gestante em trabalho de parto, os militares ajudaram a trazer ao mundo o pequeno Brian, que nasceu dentro da viatura de resgate a caminho da maternidade.

A ocorrência foi registrada por volta da 01h, na Rua Goiabeira, no bairro Alta Floresta II. A gestante, de 36 anos e com 37 semanas de gravidez, apresentava perda de líquido, sinalizando o início do trabalho de parto.

Após os primeiros atendimentos no local, a equipe iniciou o deslocamento até a unidade de saúde. No entanto, o parto evoluiu rapidamente e não houve tempo para chegar à maternidade. Ainda durante o trajeto, Brian decidiu que era hora de nascer.

Com preparo técnico e tranquilidade, os bombeiros realizaram todos os procedimentos necessários para auxiliar o parto dentro da viatura, garantindo a segurança da mãe e do recém-nascido. Após o nascimento, ambos receberam os primeiros cuidados e seguiram para a maternidade, onde passaram por avaliação médica.

A coincidência tornou a ocorrência ainda mais marcante para a corporação. No dia dedicado aos bombeiros, os militares viveram um dos momentos mais simbólicos da profissão. Além de atender uma emergência, tiveram a oportunidade de participar do início de uma nova vida.



