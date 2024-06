Brigada Alto Pantanal combate incêndio para resguardar escola no Paraguai-mirim

Brigada em combate / Foto: Acaia Pantanal

Na quinta-feira, 6, a BAP (Brigada Alto Pantanal) enfrentou mais um desafio na luta contra os incêndios florestais que assolam o Pantanal. As chamas se aproximaram perigosamente da margem oposta à Escola Jatobazinho, localizada na região do Paraguai-mirim, que abriga 40 alunos e 34 adultos responsáveis pela operação da instituição, mantida pela Acaia Pantanal.

A BAP, que estava combatendo um foco de incêndio cerca de 20 minutos acima da escola, deslocou-se prontamente para o local ameaçado no final da tarde. "Usamos nossa moto-bomba e outros equipamentos para resfriar ao máximo a vegetação e o solo nas proximidades da margem. A intenção foi reduzir as chamas que seguiam no sentido do rio. Reduzir o fogo pode evitar que ele pule o rio e chegue na escola", explicou o brigadista Arilson Borges.

A operação, que levou mais de duas horas, consistiu na criação de uma linha de defesa. Após essa ação crucial, a equipe permaneceu em alerta na região para garantir a segurança contínua da escola. Desde que começaram a atuar na linha de frente para combater o fogo no Paraguai-mirim nesta semana, os brigadistas já percorreram mais de 170 km, contando com o apoio da comunidade local em diversas atividades.

A Brigada Alto Pantanal utiliza uma variedade de equipamentos, incluindo roçadeiras, sopradores, mais de 100 metros de mangueira, motor-bomba e embarcação fluvial. O trabalho da BAP é mantido pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro), em parceria estratégica com a Vbio.eco, Celeo, ISA CTEEP e Funbio.

Além da BAP, outras entidades também estão mobilizadas na região. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul mantém equipes espalhadas pelo Pantanal para combater incêndios florestais, enquanto o Prevfogo/Ibama está mobilizando equipes para atuar na área. A Marinha do Brasil também presta apoio em algumas operações de combate ao fogo.

A situação do Pantanal é crítica e exige a colaboração de múltiplas forças para preservar não apenas o meio ambiente, mas também as vidas e as estruturas educacionais fundamentais para a comunidade local.