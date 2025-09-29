Brigada Alto Pantanal monitora incêndio na Serra do Amolar

Chamas no topo da serra / Divulgação, IHP

O fogo ocorre no topo de uma morraria, entre a RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) Acurizal e a fronteira com a Bolívia. A localização dificulta o acesso para combate, já que a área fica a mais de cinco horas de barco de Corumbá, subindo o rio Paraguai.

A Brigada Alto Pantanal, mantida pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro), está mobilizada para atuar em um foco de incêndio registrado no domingo (28) na Serra do Amolar, região considerada Patrimônio Natural da Humanidade. O caso foi identificado por brigadistas em campo e confirmado também pelo Sistema Pantera, às 11h45.

Ao menos seis brigadistas já atuam no local e outros reforços devem ser deslocados. A situação foi comunicada ao Prevfogo/Ibama e ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que poderão apoiar a operação caso seja necessário.

No momento da detecção, a região registrava condições climáticas desfavoráveis: temperatura de 36°C, umidade relativa de 29%, ventos de 9 km/h vindos do oeste e risco de incêndio calculado em 94%. Até este domingo, não havia registros de queimadas na Serra do Amolar em 2025.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!