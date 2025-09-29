Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 18:11

Meio Ambiente

Brigada Alto Pantanal monitora incêndio na Serra do Amolar

Registro foi confirmado no domingo e mobiliza equipes em área remota

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 15:31

Chamas no topo da serra / Divulgação, IHP

A Brigada Alto Pantanal, mantida pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro), está mobilizada para atuar em um foco de incêndio registrado no domingo (28) na Serra do Amolar, região considerada Patrimônio Natural da Humanidade. O caso foi identificado por brigadistas em campo e confirmado também pelo Sistema Pantera, às 11h45.

O fogo ocorre no topo de uma morraria, entre a RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) Acurizal e a fronteira com a Bolívia. A localização dificulta o acesso para combate, já que a área fica a mais de cinco horas de barco de Corumbá, subindo o rio Paraguai.

Ao menos seis brigadistas já atuam no local e outros reforços devem ser deslocados. A situação foi comunicada ao Prevfogo/Ibama e ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que poderão apoiar a operação caso seja necessário.

No momento da detecção, a região registrava condições climáticas desfavoráveis: temperatura de 36°C, umidade relativa de 29%, ventos de 9 km/h vindos do oeste e risco de incêndio calculado em 94%. Até este domingo, não havia registros de queimadas na Serra do Amolar em 2025.

