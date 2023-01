Buraco na rodovia MS-320 coloca motoristas em risco

Buraco na pista coloco motoristas em risco / Correio News

Buraco enorme na rodovia MS-320 coloca a vida de motoristas que passam pela localidade em risco. O trecho onde existe o problema é localizado entre o distrito de Paraíso das Águas, Pouso Alto e o Posto Vera Cruz.

Conforme o TopMídia, as fortes chuvas dos últimos dias em Mato Grosso do Sul têm provocado, além de alagamentos, erosões em ruas e estradas, em várias localidades do estado.

Segundo informativo da Defesa Civil, uma grande erosão na MS-320, do Posto Vera Cruz ao Alto Sucuriú, em Pouso Alto, distrito de Paraíso das Águas, próximo ao km 98, exige atenção redobrada de quem passar por aquele trecho.

Na região de Aquidauana ainda não há registro de pista deteriorada, mas nesta semana, a forte chuva provocou queda de energia no Centro da cidade e alagamentos em algumas das ruas.