Caarapó terá investimento de R$ 22,1 milhões na rede de saneamento básico

Com a meta de alcançar a universalização do esgotamento sanitário em conformidade com as exigências do novo marco legal do saneamento básico, o governo de Mato Grosso do Sul está destinando R$ 22,1 milhões para a construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) no município de Caarapó.

A ordem de serviço foi assinada no último dia 3, pelo diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo.

Renato Marcílio ressalta a importância dessa obra. "Este investimento é fundamental para garantir que a população de Caarapó tenha acesso a serviços de saneamento de qualidade, promovendo saúde e bem-estar para todos os cidadãos”, afirma o dirigente.

Além da construção da estação, o plano de investimento abrange diversas etapas, desde a elaboração do projeto executivo até a operação e monitoramento da ETE.

Com capacidade nominal de 60 litros por segundo, a estação será fundamental para atender às necessidades de saneamento do município.

O valor total do empreendimento é de R$ 22.164.948,00, e a previsão é de que a obra seja concluída em 480 dias a partir da emissão da ordem de serviço.

Segundo a Sanesul, esse investimento integra o Programa Avançar Cidades, demonstrando o compromisso do governo do Estado com a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população.

“Ao investir na ampliação da área de cobertura de esgoto, estamos não apenas promovendo saúde e qualidade de vida, mas também impulsionando o desenvolvimento socioeconômico de nossas comunidades”, assegura Renato Marcílio.

Compromisso

O compromisso do governador Eduardo Riedel é de que a companhia de saneamento deve prosseguir com os investimentos nos 68 municípios onde opera os serviços públicos, com o objetivo de expandir a cobertura de esgoto e posicionar Mato Grosso do Sul como pioneiro na universalização desse setor em todo o país.

Eduardo Riedel enfatiza a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento do Estado, destacando que o objetivo do governo municipalista é garantir que todos os cidadãos sul-mato-grossenses tenham acesso a serviços de saneamento básico de qualidade.

Com essa determinação, a Sanesul está comprometida em atender às necessidades imediatas de saneamento e também em estabelecer um padrão de excelência que sirva de referência para todo o país.

O governador destaca que essa visão de longo prazo é essencial para construir um futuro sustentável para as gerações presentes e futuras de sul-mato-grossenses.

Além disso, o investimento contínuo nos municípios parceiros demonstra o comprometimento do governo em promover o desenvolvimento regional de forma equitativa, garantindo que todas as regiões do Estado se beneficiem do progresso e das oportunidades que o saneamento básico adequado proporciona.