Caixa e BB liberam PIS/Pasep no dia 15 de junho

A partir do próximo dia 15 de junho, alguns trabalhadores terão direito a uma grana extra que pode render até um salário mínimo.

Milhões de brasileiros fazem parte do grupo de cidadãos que recebem benefícios do governo federal. Um deles é o abono salarial PIS/PASEP, conhecido por fazer pagamentos de até um salário mínimo para as pessoas que trabalham com carteira assinada.

Programas PIS e Pasep

O Programa Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foram criados pensando nas pessoas que trabalham em regime CLT. Ou seja, exercem a profissão com a sua carteira de trabalho assinada. O intuito do PIS/Pasep é garantir um colchão financeiro para casos extremos.

Desta forma, surge mais uma vantagem para os trabalhadores que possuem a sua carteira assinada. Isso porque além deste benefício, poderíamos citar alguns outros como férias remuneradas, seguro-desemprego, licença-maternidade e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Todos esses citados acima são de extrema importância para o trabalhador. A grande diferença entre o PIS e o Pasep é a instituição financeira que faz a remuneração dos beneficiários. No caso do PIS, o pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é feito pelo Banco do Brasil.

Ou seja, os dois bancos estatais cuidam desta demanda, que hoje chega a um número próximo a 23 milhões de pessoas. A grande maioria dessas pessoas está incluída na categoria do PIS. Afinal, o Pasep, como seu próprio nome diz, foi idealizado e criado para atender a demanda dos servidores públicos.