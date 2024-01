Calor não dá trégua e MS completa mais um dia com maior temperatura do Brasil

Pôr do sol em Porto Murtinho / Governo de MS

Mato Grosso do Sul continua liderando o ranking nacional de região mais quente do Brasil. O calorão superou 40°C nesta terça-feira, 9.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Porto Murtinho ocupa o primeiro lugar com 40,5°C. Água Clara também aparece entre as cinco cidades de maior temperatura, com 38,5°C.

A previsão indica a aproximação de uma nova frente fria a partir de quinta-feira, 11, mas com leve quedas nos termômetros. O calor não dá trégua, mas chuvas devem refrescar.