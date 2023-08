Calorão deve dar adeus à Aquidauana neste fim de semana, aponta meteorologia

Ponte Velha / Ronald Regis

Além disso, em Aquidauana as temperaturas podem variar com mínimas de 21ºC e máximas de 38°C, nesta sexta-feira.

O tempo mantém-se estável neste fim de semana, com probabilidade de chuvas isoladas, o calor dá uma trégua a partir de sábado, os dados são do boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS), divulgado na manhã desta sexta-feira (25).

Para o meteorologista do Cemtec, Vinícius Sperling, “a chance de chuva sábado e domingo na passagem da frente fria é pequena, mas não se descartam aquelas pancadas de chuva mais localizadas”.

Ele destaca que as temperaturas tendem a cair neste fim de semana, devido à passagem de uma frente fria próxima do Mato Grosso do Sul.

No sábado, com o avanço da frente fria, as chuvas podem se espalhar para grande parte do estado, as temperaturas podem variar de mínimas entre 20-23ºC e máximas de até 35°C.

Já no domingo, o boletim meteorológico indica a volta da estabilidade do clima para MS, com quedas de temperaturas em todo o estado. Em Aquidauana, o calor dará uma trégua, já que as deve registrar temperaturas mínimas de 19°C e máximas de até 26ºC.