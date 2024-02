Câmara presta homenagem a menina prodígio de Aquidauana 

Ronald Regis / O Pantaneiro

A jovem aquidauanense, Gabriela de Sá dos Santos, foi homenageada por todos os vereadores ao receber uma Moção de Aplauso, por feitos no ambiente da matemática que lhe permitiram diversas premiações além da conquista de uma bolsa de estudo para fazer graduação na Universidade de Stanford, a segunda melhor faculdade do mundo, sendo a mais difícil de entrar nos Estados Unidos.

A jovem, entre outros tantos feitos que promovem positivamente o nome da cidade de Aquidauana no mundo, em 2019 juntou-se a equipe de tradução no Rakutren Viuki streaming, com milhões de usuários em todo o mundo, co-criou ainda o projeto de ensino de matemática olímpica para jovens de baixa renda, o “Matletas”.



Por sua capacidade, também participou da revisão de questões de matemática da Apply, a maior empresa de preparação para testes padronizados dos EUA no Brasil, sendo na história, a primeira pessoa do Brasil a ir para o programa mais renomado do mundo em matemática, o Programa in Mathematics For Young Scientists, com bolsa de 100%. Gabriela tem em seu currículo vasta produção de feitos grandiosos, o que lhe permitiu total destaque ao ponto de ser convidada a estudar fora do Brasil.

A moção que a jovem recebeu da Câmara de Vereadores foi apresentada pelos parlamentares Wezer Lucarelli (PSDB) e Everton Romero (PSDB), com total aprovação de todos os vereadores que compõem a casa de leis.